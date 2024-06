Francesco Alò ci parla di The Bikeriders, il film di Jeff Nichols con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus, al cinema dal 19 giugno.

The Bikeriders: la trama

The Bikeriders racconta di un’epoca ribelle, di profondo cambiamento sociale e culturale. Dopo un incontro casuale in un bar, la determinata Kathy (Jodie Comer) è irrimediabilmente attratta da Benny (Austin Butler), il nuovo membro dei Vandals, il club motociclistico del Midwest guidato dall’enigmatico Johnny (Tom Hardy). Il club comincia a trasformarsi, come il paese che li circonda, passando da un luogo di ritrovo per gli outsider locali a un covo pericoloso e violento, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e la sua fedeltà al club.

Classifiche consigliate