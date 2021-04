Come promesso, la Warner ha diffuso online il primo, nuovo capitolo della popolare saga horror ideata da. che in sala arriverà con il titolo(The Devil Made Me Do It).

La pellicola arriverà al cinema e su HBO Max il 4 giugno 2021, mentre nei cinema italiani il 3 giugno.

Ecco il trailer in lingua originale:

E il nuovo poster:

Il film, lo ricordiamo, non è diretto da James Wan come i precedenti, bensì da Michael Chaves, già dietro alla macchina da presa di La Llorona – le lacrime del male.

Per ordine del diavolo segue le indagini di Ed (Patrick Wilson) e Lorraine (Vera Farmiga) Warren sul vero caso di Arne Johnson, la prima persona a dire di aver commesso un omicidio su ordine del demonio. Il processo datato 1981 fu noto anche come “Demon Murder Trial” (“processo al demonio assassino”).

L’ultimo film dell’intero franchise è stato Annabelle 3, spin-off partito proprio dalla bambola demoniaca presente in L’evocazione.