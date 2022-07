Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder è finalmente nei cinema italiani e noi di BadTaste.it, come sempre, abbiamo celebrato l’uscita del nuovo film dei Marvel Studios – il quarto capitolo della saga del supereroe interpretato da Chris Hemsworth in cui compare anche Natalie Portman – con una proiezione evento sul mega schermo di Sala Energia ad Arcadia Cinema a Melzo (MI), che da poco ha compiuto ben 25 anni.

Dopo la serata, come di consueto, di BadTaste.it abbiamo intervistato gli spettatori a fine proiezione per realizzare un video con le loro reazioni.

Trovate il video della serata qui in alto.

Thor 4 è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

