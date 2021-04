LEGGI ANCHE – Angelina Jolie protagonista di Those Who Wish Me Dead, il nuovo film di Taylor Sheridan

La Warner Bros Pictures e la New Line Cinema hanno diffuso il primo trailer di, adattamento cinematografico del romanzo di Michael Koryta diretto da Taylor Sheridan (I segreti di Wind River, Yellowstone) con

Il film approderà nelle sale americane e in contemporanea in streaming su HBO Max il 14 maggio, mentre non ha ancora una data di distribuzione italiana.

Del cast fanno parte anche Jon Bernthal (The Punisher), Tyler Perry (L’amore bugiardo – Gone Girl), Aidan Gillen (Il trono di spade), Medina Senghore (Blindspot), Finn Little (Storm Boy) e Jake Weber (Homeland).

Ecco anche la locandina:

La trama del progetto:

Quando Jace Wilson, di soli 14 anni, assiste a un brutale omicidio viene catapultato in una nuova vita fatta di una falsa identità e nascosto in un luogo sicuro per ragazzi in difficoltà. Il piano è di tenere Jace lontano dai riflettori mentre la polizia cerca i due assassini. Il risultato è l’inizio di un incubo. Gli assassini, noti come i Fratelli Blackwell, stanno massacrando chiunque si ponga sul loro cammino nel tentativo di trovare il ragazzino. Ora quello che rimane tra loro e il giovane Jace sono Ethan e Allison Serbin (a capo del programma di sopravvivenza), Hannah Faber (che occupa una torre di vedetta solitaria) e infinite miglia e miglia di montagne desolate in Montana.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!