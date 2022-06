È uscito il trailer di Ticket to Paradise, la commedia scritta da Daniel Pipski e Ol Parker e diretta da quest’ultimo, con protagonisti George Clooney e Julia Roberts.

La storia ruota attorno a due ex che si ritrovano in una missione comune per impedire alla figlia innamorata di commettere il loro stesso errore. Alla produzione Working Title, Smokehouse Pictures e Red Om Films.

Potete vedere il trailer qui sopra, il film uscirà il 6 ottobre al cinema grazie a Universal Pictures!