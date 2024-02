In occasione del Super Bowl sono state svelate le prime immagini di Twisters, l’atteso seguito (che però non sarà un sequel diretto) di Twister, film catastrofico uscito nel 1996. A dirigere questo film Lee Isaac Chung (Minari) con Glen Powell (Top Gun: Maverick) e Daisy Edgar-Jones (Normal People) come protagonisti.

Il film è una produzione Amblin Entertainment e verrà distribuito dalla Universal negli USA e dalla Warner Bros. Pictures a livello internazionale il 26 luglio.

Twisters: la trama

Quest’estate, l’epico disaster movie torna con una corsa adrenalinica che vi farà rimanere aggrappati alla poltroncina davanti al grande schermo cinematografico e vi metterà in contatto diretto con una delle forze più stupefacenti e distruttive della natura.

Daisy Edgar-Jones è Kate Cooper, una ex cacciatrice di tornado tormentata da un devastante incontro con un tornado quando era studentessa universitaria e che ora studia i pattern delle tempeste al sicuro dietro uno schermo a New York City. Viene attirata nuovamente all’aperto dal suo amico Javi (Anthony Ramos), per testare un rivoluzionario nuovo sistema di tracciamento. Lì, incontrerà Tyler Owens (Glen Powell), affascinante e spericolata super-star dei social media che vive postando le sue imprese di inseguimento dei tornado con il suo team, e più pericolose sono, meglio è. Ma mentre la tempesta si intensifica, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e i team loro avversari si ritrovano sulla traiettoria di numerose celle tempestose che convergono sul centro dell’Oklahoma, e dovranno cercare di sopravvivere.

Nel cast anche Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

Twisters: il poster

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate