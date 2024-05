Uscirà il 3 luglio su Netflix Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, il quarto episodio della saga di Beverly Hills Cop prodotta da Jerry Bruckheimer.

Eddie Murphy torna in azione nei panni dell’iconico Axel Foley, e stavolta accanto a lui c’è Joseph Gordon-Levitt. Insieme, ritroveranno vecchi amici come Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per svelare un complotto. Nel cast figurano anche Taylour Paige, Kevin Bacon, Paul Reiser e Bronson Pinchot.

Diretto da Mark Molloy, il film è stato scritto da Will Beall con Tom Gormican e Kevin Etten. Potete vedere il trailer qui sopra!

UN PIEDI PIATTI A BEVERLY HILLS: AXEL F, LA TRAMA

Dopo che la vita di sua figlia è stata minacciata, l’arguto investigatore Axel Foley si allea con un nuovo partner e con alcuni vecchi amici per svelare un complotto.

