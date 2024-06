A novembre arriverà nelle sale cinematografiche italiane Uno Rosso, il film di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons.

La pellicola, prodotta da Amazon MGM arriverà poi in streaming esclusivo su Prime Video in data ancora da stabilire. Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il trailer.

Uno Rosso, la sinossi

Da Amazon MGM Studio arriva ‘UNO ROSSO’, distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Pictures a novembre. Dopo che Babbo Natale – nome in codice: UNO ROSSO – viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale.

Quanto attendete Uno Rosso?

