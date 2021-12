In occasione dell’uscita di LEGGI LA RECENSIONE ) in home video su supporto fisico la Sony Pictures ha diffuso online su YouTube un nuovo, ironico trailer del cinecomic condiretto da Andy Serkis.

Come potete vedere nel player qua sopra, lo studio che ci ha già regalato “L’amore non va in vacanza” e “Amici di letto” ci propone un trailer di Venom: la furia di Carnage in chiave… commedia romantica!

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale della pellicola uscita lo scorso ottobre nei cinema dello stivale:

Al centro della vicenda il giornalista Eddie Brock (Tom Hardy) che, alla ricerca del suo prossimo scoop, ottiene un’intervista esclusiva con un assassino incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre il segreto di Eddie e diventa l’ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e collaborare per sconfiggere Carnage.

In attesa di conoscere i dati d’incasso di Spider-Man: No Way Home, Venom: la furia di Carnage, con 483 milioni incassati in tutto il mondo, è il cinecomic di maggior incasso da quando è cominciata la pandemia di nuovo Coronavirus.

Per tutte le informazioni sul lungometraggio interpretato da Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris e l’iconico Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage non dovete fare altro che visitare la nostra scheda del film.

Cosa ne penste di questo trailer decisamente "alternativo" della pellicola targata Sony Pictures?

