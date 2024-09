1923: tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione del prequel di Yellowstone

Pubblicazione: 29 settembre alle 08:00

Il successo di 1923 - secondo prequel di Yellowstone - è indiscusso, considerato come sia anche l’unico prodotto nato dalla costola della serie madre a non essere stato sviluppato come miniserie.

Quando uscirà la seconda stagione di 1923?

Alla fine della prima stagione il pubblico era stato lasciato con il destino dello Yellowstone appeso ad un filo, minacciato da tutti coloro che vorrebbero mettere le mani sulla proprietà di Jacob e Cara Dutton (), mentre Spencer () ed Alexandra (), neo sposi, erano stati separarti durante il loro rocambolesco viaggio dall’Africa agli Stati Uniti.

Dopo una battuta d’arresto nelle riprese in Texas, presso gli ATX Studios, a luglio di quest’anno, il cast di 1923 è tornato a riunirsi a Butte, nel Montana, dove è stata girata anche la 1° stagione, e dove la troupe rimarrà per circa un mese nel ranch Civic Center e in un paio di location vicino ad Uptown Butte.

Il cast della seconda stagione di 1923

Al momento, la stagione 2 di 1923 – il cui costo di produzione si aggirerebbe intorno ai 30/35 milioni di dollari per episodio - non ha una data di uscita ufficiale, ma considerati i tempi per le riprese e per la post-produzione il prequel tornerà probabilmente sul piccolo schermo nel 2025.

Nel cast della 2° stagione di 1923 sono stati confermati Helen Mirren nel ruolo di Cara Dutton, Harrison Ford nel ruolo di Jacob Dutton, Darren Mann nel ruolo di Jack Dutton, Brandon Sklenar nel ruolo di Spencer Dutton, Julia Schlaepfer nel ruolo di nel ruolo di Alexandra, Robert Patrick nel ruolo dello sceriffo William McDowell, Michelle Randolph nel ruolo di Elizabeth Strafford, Jerome Flynn nel ruolo di Banner Creighton, Aminah Nieves nel ruolo di Teonna Rainwater, Timothy Dalton nel ruolo di Donald Whitfield e Sebastian Roché nel ruolo di Padre Renaud.

In quanto alle novità, nella serie vedremo anche nuovi personaggi come Mamie Fossett, che sarà interpretata da Jennifer Carpenter, un “vice Sceriffo degli Stati Uniti altamente capace che porta avanti il suo lavoro con una sicurezza fuori dal suo tempo", oltre a Augustus Prew, che sarà “un elegante uomo britannico di nome Paul, passeggero di una nave” e Janet Montgomery, che interpreterà “la riflessiva e attenta Hillary, una donna che non vuole vedere l'ingiustizia restare impunita”.

La trama della seconda stagione di 1923

Al momento non è stato rilasciato alcun dettaglio sulla trama della stagione 2 di 1923, sebbene sia facile immaginare che continueremo a vedere le conseguenze della separazione (e probabilmente la riunione) di Alexandra e Spencer, oltre all'arrivo di quest'ultimo negli Stati Uniti, che tornerà ad unirsi alla famiglia nella difesa della sua proprietà terriera.

La serie tratterà probabilmente anche le conseguenze dell'aborto spontaneo di Liz e come lei e Jack affronteranno questa tragedia personale.

Nella seconda stagione di 1923 verrà anche ripresa la storyline dedicata alla fuga di Teonna dal collegio cattolico, nonché quella dei suoi inseguitori.

Intervistato da Forbes sulla prossima stagione di 1923, Sklenar ha di recente accennato a cosa aspettarsi dalla serie: