I film da vedere al cinema a ottobre, da Joker 2 a Longlegs

Pubblicazione: 01 ottobre alle 10:42

Dopo un settembre che si è chiuso con incassi decisamente sotto tono, il mese di ottobre si presenta ricco di uscite cinematografiche imperdibili in grado di attirare il grande pubblico. Si parte col botto con Joker: Folie À Deux e si chiude con titoli collegati ad Halloween, quando il cinema horror la fa da padrone. Ma sarà anche un mese importante per il cinema italiano, spinto anche dalla Festa del Cinema di Roma.

I nuovi film da vedere al cinema a ottobre

Joker - Folie À Deux - 2 ottobre

Noi vi proponiamo una selezione dei film che, a nostro avviso, sono in grado di offrire una grande esperienza sul grande schermo spaziando dai grandi blockbuster al cinema d'autore.

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Joker 2 è uno dei film più attesi degli ultimi anni grazie al successo (inatteso) del primo film, che proprio a Venezia cambiò la storia del cinema ricevendo il Leone d'Oro. Questo sequel ha spiazzato la critica e senza dubbio spiazzerà anche il pubblico: un film che, piaccia o meno, farà discutere.

Super/Man: A Christopher Reeve Story - 10 ottobre

Doveva uscire a fine settembre ma arriverà in sala il 10 ottobre il documentario presentato a inizio anno al Sundance Film Festival realizzato nel ventennale dalla morte di Christopher Reeve. Il film dedicato all’iconico interprete di Superman negli anni ’70 e ’80 ha colpito così tanto James Gunn e Peter Safran che il duo a capo dei DC Studios ha spinto in prima persona per un’uscita cinematografica invece che solo in streaming.

Il robot selvaggio - 10 ottobre

Dopo aver colpito positivamente la critica e aver conquistato il box-office americano, arriva nei cinema italiani il nuovo film dei DreamWorks Animation Studios diretto da un regista amatissimo: Chris Sanders, autore di capolavori come Lilo & Stitch e Dragon Trainer. Si tratta dell'adattamento di un romanzo illustrato per ragazzi molto amato, e già si parla di probabile candidatura all'Oscar come miglior film d'animazione.

L'ambiziosissimo kolossal che Francis Ford Coppola ha finanziato di tasca sua verrà presentato in apertura di Alice nella Città a Roma, per poi arrivare in sala. C'è molta attesa per un film che ha suscitato scalpore a Cannes, creando una divisione nettissima nella critica tra detrattori e sostenitori. Un viaggio di oltre due ore in una New York che sembra l'Antica Roma, con un cast d'eccezione composto da Adam Driver, Shia LaBeouf, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito e Aubrey Plaza.

Smile 2 - 17 ottobre

Quando uscì al cinema nel 2022, Smile fu una sorpresa al botteghino e guidò una fase di rinascita del genere horror nel periodo post-Covid. Per gli amanti del genere, il secondo capitolo della saga sposta l'attenzione su una nuova protagonista, la star internazionale del pop Skye Riley, interpretata da Naomi Scott, che comincia a vivere eventi sempre più terrificanti e incomprensibili...

The Apprentice - 17 ottobre

Apparentemente boicottato dai distributori negli Stati Uniti dopo la presentazione al Festival di Cannes, arriva nelle sale italiane a poche settimane dalle elezioni americane il film sulle origini di Donald Trump e del suo "mentore" Roy Cohn, interpretati da due straordinari Sebastian Stan e Jeremy Strong.

Saturday Night - 21 ottobre

Realizzato in occasione del cinquantesimo anniversario del programma di culto di sketch Saturday Night Live, il film è diretto da Jason Reitman che raduna un incredibile cast corale per raccontare le ore antecedenti al debutto della primissima puntata dello show. Sarà una delle anteprime della Festa del Cinema di Roma.

Parthenope - 24 ottobre

Il nuovo film di Paolo Sorrentino è stato presentato al Festival di Cannes, dove non ha ricevuto premi ma è stato acquistato da A24 per la distribuzione americana. Uno degli autori italiani più amati all'estero torna al cinema con uno dei suoi film più personali, più in zona Youth - La giovinezza che Il divo.

Venom: The Last Dance - 24 ottobre

Eddie Brock (Tom Hardy) e il simbionte alieno con cui "convive" sono in fuga perché ricercati dal governo americano: dovranno scegliere da che parte stare quando un esercito di simbionti alieni arriverà sulla Terra. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia Sony/Marvel è il primo vero popcorn movie ad arrivare sul grande schermo da diverse settimane, e non è da escludere che replichi il successo di pubblico dei suoi predecessori.

The Substance - 31 ottobre

Uno dei film più discussi del Festival di Cannes arriva finalmente al cinema: body horror diretto da Coralie Fargeat con una Demi Moore in cerca dell'eterna giovinezza, The Substance è chiaccheratissimo sui social in particolare per un'ultima mezz'ora tra l'irresistibile e l'insostenibile.

Fino alla fine - 31 ottobre

Gabriele Muccino torna sul grande schermo dopo quattro anni (in mezzo c'è stata l'esperienza televisiva di A casa tutti bene - La serie). Non sappiamo molto sul suo nuovo film, se non che sarà un thriller ricco d'azione con un cast di giovani attori guidato dall'americana Elena Kampouris. Verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Longlegs - 31 ottobre

Arriva anche in Italia l'horror che ha conquistato il pubblico oltreoceano con Nicolas Cage che interpreta un satanico serial killer. Negli Stati Uniti è diventato uno dei fenomeni della stagione estiva, grazie a una campagna virale che ha alimentato un passaparola molto positivo in grado di assicurare al film gambe lunghissime (pun intended) al botteghino.