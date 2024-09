Cattivissimo me 4 vince il weekend tallonato da Vermiglio, settembre si chiude in calo

Pubblicazione: 30 settembre alle 09:19

Settembre si chiude ancora in calo al box-office italiano: nessun film ha superato il mezzo milione di euro in quattro giorni, e complessivamente sono stati raccolti solo 3.6 milioni di euro (contro i 5.7 milioni di un anno fa). Mancano nuove uscite realmente di richiamo, e in questo senso dovremo aspettare ottobre per vedere il ritorno dei blockbuster a partire da Joker: Folie À Deux.

Rimane in testa alla classifica l'indistruttibile, grazie alla performance di sabato e domenica, con 429 mila euro e un totale ora di quasi 17 milioni di euro (16.8 milioni per la precisione).

Interessante il secondo posto di Vermiglio, che giovedì e venerdì è salito al primo posto forte dell'aumento del numero delle sale e della designazione da parte della commissione ANICA per la corsa all'Oscar come miglior film internazionale. Il film di Maura Delpero incassa 397 mila euro e sale così a 606 mila euro complessivi. Sarà interessante seguire la sua evoluzione nelle prossime settimane.

Chiude il podio, con altri 370 mila euro e un risultato complessivo che si avvicina ai cinque milioni di euro (4.7 per la precisione). Al quarto posto troviamo Transformers One, che incassa 346 mila euro e sale a mezzo milione di euro dopo le anteprime di una settimana fa: il film d'animazione non decolla, proprio come capitato negli Stati Uniti . Debutta al quinto posto, con 289 mila euro, mentre al sesto posto delude anche, con 250 mila euro. Settimo posto per, che apre con soli 194 mila euro: ad agosto si erano tenute delle anteprime, per cui il film supera i 328 mila euro. Il primo film aveva incassato 728 mila euro complessivi, difficilmente verrà superato da questo sequel.

Da notare al decimo posto le anteprime de Il robot selvaggio, che incassa 128 mila euro in circa 300 cinema.

Incassi Italia weekend 26-29 settembre 2024

Cattivissimo Me 4 – Incasso weekend: 429.238 euro – Totale: 16.795.572 euro Vermiglio – Incasso weekend: 397.973 euro – Totale: 606.258 euro Beetlejuice Beetlejuice – Incasso weekend: 370.985 euro – Totale: 4.778.763 euro Transformers One – Incasso weekend: 346.329 euro – Totale: 507.533 euro Il tempo che ci vuole – Incasso weekend: 289.929 euro – Totale: 294.650 euro Never Let Go – A un passo dal male – Incasso weekend: 250.745 euro – Totale: 250.745 euro Ricomincio da Taaac – Incasso weekend: 194.244 euro – Totale: 328.525 euro Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti – Incasso weekend: 164.009 euro – Totale: 1.285.021 euro La misura del dubbio – Incasso weekend: 129.689 euro – Totale: 328.753 euro Il robot selvaggio – Incasso weekend: 128.901 euro – Totale: 128.901 euro