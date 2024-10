Novità Disney+ novembre 2024: i film e le serie da vedere

Pubblicazione: 29 ottobre alle 08:00

Novembre è appena cominciato, così noi di Badtaste vi segnaliamo i film e le serie tv che saranno disponibili sulla piattaforma Disney+.

Grotesquerie - 13 novembre

Una serie di crimini efferati ha sconvolto una piccola comunità. La detective Lois Tryon indaga, sentendo che questi crimini la coinvolgono in prima persona in maniera inquietante. Nelle indagini avrà l'aiuto di Megan una suora e giornalista del Catholic Guardian. Mentre Lois e sorella Megan mettono insieme gli indizi, si ritrovano intrappolate in una rete sinistra che sembra sollevare più domande che risposte.

An Almost Christmas Story - 16 novembre

Grotesquerie è la nuova serie horror di FX creata e scritta da. Composta da 10 episodi, nel cast troviamonel ruolo di Lois Tryon, Courtney B. Vance in quello di Marshall Tryon, Lesley Manville nei panni di Infermiera Redd e Micaela Diamond in quelli di Sorella Megan.

Il cortometraggio animato segue Moon, un giovane e curioso gufo che inaspettatamente si ritrova incastrato in un albero di Natale destinato al Rockefeller Plaza. Nel tentativo di fuggire dalla caotica città, Moon fa amicizia con una giovane ragazza smarrita di nome Luna. Insieme intraprendono un'avventura commovente, scoprendo la magia delle festività natalizie e formando un improbabile legame mentre tornano a casa dai rispettivi genitori.

Doctor Odyssey - 28 novembre

Scritto e diretto da(e prodotto da) il cast vocale del corto comprende Cary Christopher (Moon), Estella Madrigal (Luna), Jim Gaffigan, Mamoudou Athie, Alex Ross Perry, Gianna Joseph, Phil Rosenthal, Natasha Lyonne e John C. Reilly.

Max è il nuovo medico di bordo di una nave da crociera di lusso dove il personale lavora molto e si diverte ancora di più. Max e la sua piccola ma preparata équipe si trovano a dover fronteggiare emergenze mediche singolari e a doversi confrontare l'uno con l'altro, a chilometri di distanza dalla costa.

La serie, scritta e prodotta da Ryan Murphy, vede Joshua Jackson nei panni del protagonista. Il resto del cast include Phillipa Soo, Sean Teale e Don Johnson. Ogni episodio vedrà inoltre la partecipazione di grandi guest star, tra cui la cantante country Shania Twain e l’attrice Gina Gershon.

Le altre uscite Disney+ di novembre: