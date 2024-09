Novità Disney Plus ottobre 2024: i film e le serie da vedere

Pubblicazione: 27 settembre alle 14:10

Ottobre è un mese ricco di novità su Disney+ e noi di Badtaste vi segnaliamo le migliori serie tv e i migliori film da vedere in streaming sulla piattaforma. Ce n'è per tutti i gusti!

Hold Your Breath - 3 ottobre

Nell'Oklahoma degli anni Trenta, una madre, isolata in una casa martoriata da incessanti tempeste di polvere, inizia a credere che la sua famiglia sia minacciata da un'entità malevola. Perseguitata da ricordi traumatici, percepisce intorno a sé segni sempre più inquietanti. Determinata a proteggere la figlia e il bambino, lotta con le sue paure e con le forze invisibili che sembrano stringere la loro morsa su di loro.

Máquina: il pugile - 9 ottobre

Hold Your Breath è un thriller psicologico diretto da Will Joines con protagonista. Ispirato a classici come The Others e The Witch, il film gioca su elementi di paura psicologica e suspense.

Dopo una sconfitta devastante, Esteban “La Máquina” Osuna (Gael García Bernal) si trova a un punto morto della sua carriera da pugile. Fortunatamente per lui, il suo manager e migliore amico Andy Lujan (Diego Luna) è determinato a riportarlo in vetta. Ma quando un’efferata organizzazione si ripresenta, la posta in gioco di questa rivincita diventa una questione di vita o di morte. Mentre lotta per la rimonta, Esteban deve infatti destreggiarsi tra i suoi demoni personali e proteggere la sua famiglia, compresa l’ex moglie Irasema (Eiza González).

Avetrana - Qui non è Hollywood - 25 ottobre

La serie, diretta da Gabriel Ripstein, sarà presentata alla Festa del Cinema di Roma.

In un paese della provincia pugliese, Avetrana, una ragazza di 15 anni, Sarah Scazzi, scompare. Siamo nel 2010, a fine agosto, e tutto il paese è in subbuglio per la scomparsa della ragazza. Ma mentre tutti sono occupati nella ricerca, purtroppo Sarah è già morta.

La serie, basata sul libro Sarah, la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, sarà divisa in 4 episodi da 60 minuti. Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, la serie racconterà la storia dal punto vista dei quattro protagonisti, ovvero Sarah i tre condannati per il suo omicidio: lo zio Michele, la zia Cosima e la cugina Sabrina.

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place - 29 ottobre

La serie segue Justin Russo (David Henrie) ormai adulto, che ha scelto di condurre una vita normale e mortale con la sua famiglia: Giada, Roman e Milo. Quando la sorella di Justin, Alex (Selena Gomez), porta Billie (Janice LeAnn Brown) a casa sua in cerca di aiuto, Justin si rende conto che deve rispolverare le sue abilità magiche per fare da mentore alla giovane maga in formazione, mentre cerca di bilanciare le sue responsabilità quotidiane e di proteggere il futuro del Mondo dei Maghi.

A oltre dieci anni di distanza dalla messa in onda dell’ultimo episodio della quarta stagione della serie tv, Selena Gomez e David Henrie ritornano nei panni dei due personaggi che li hanno resi celebri. I maghi di Waverly è stata una delle serie più popolari della Disney, andata in onda tra il 2007 e il 2014.

Agatha All Along

Nel mese di ottobre continueranno a essere trasmessi gli episodi della serie Marvel Agatha All Along, con protagonista la strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Il 31 ottobre usciranno gli ultimi due episodi, presentati in anteprima a Lucca Comics & Games.

Le altre uscite Disney+ di ottobre: