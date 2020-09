Caro lettore,

Ms. Marvel l’evoluzione di un'eroina dai fumetti al videogioco di Redazione elaborazione grafica di Stefano Monteduro

Ms. Marvel nei fumetti

Nasce nel 2013 il personaggio di Kamala Khan, Ms. Marvel, uno dei più importanti e popolari eroi di nuova generazione della Casa delle Idee. A crearlo sono Sana Amanat e G. Willow Wilson, editor la prima e sceneggiatrice la seconda, assieme agli artisti Adrian Alphona e . Kamala è un’adolescente che scopre di essere un’Inumana quando la Nube Terrigena liberata da Freccia Nera sulla Terra invade il New Jersey. Sana Amanat testi

G. Willow Wilson testi

Adrian Alphona disegni

Jamie McKelvie disegni

Qui iniziano le sue avventure di super eroina, distante dalla grande città, ma impegnata a proteggere il suo quartiere, facendo quadrare i conti con i problemi familiari e la scuola, in maniera non dissimile da quanto faceva storicamente uno dei suoi idoli: Spider-Man. C’è però una grande differenza tra il giovane Peter Parker e Kamala. Quest’ultima è, come suggerisce il suo nome, è di etnia pakistana e religione islamica. Pur essendo americana di cittadinanza, Kamala è una straniera, non solo per le sue origini, ma anche perché appunto Inumana. E questo apre un mondo di crescita personale, di guai da affrontare, di tensioni familiari e dilemmi etici che complicano la vita dell’eroina che idolatrava Carol Danvers e ne ha ereditato il primo nome di battaglia. Come se non bastasse l’adolescenza.

Ms. Marvel nasce come un’entusiasta, spaesata e inesperta eroina, per poi diventare il simbolo, assieme ad alcuni suoi colleghi, di un’intera generazione di eroi cresciuta ammirando moltissimo Capitan America, Capitan Marvel, Iron Man e compagnia, ma ora desiderosa di portare il testimone in una direzione nuova e di vivere la condizione di super eroismo in maniera diversa, più moderna, innovativa. Ecco perché Kamala sarà uno dei pilastri dei Champions, il gruppo di giustizieri mascherati adolescenti che fa da specchio agli Avengers e che tenta di salvare il mondo ogni giorno in modo nuovo, meno violento e meno emergenziale. Una militanza, quella di Ms. Marvel nella squadra, che giunge dopo un percorso di maturazione graduale e accompagnato dall’incontro con una serie di mentori: Carol Danvers che le ha passato il mantello, Spider-Man, Wolverine e tanti altri hanno tenuto a battesimo questa eroina sin troppo felice di aiutare e rischiosamente a briglia sciolta nelle sue prime avventure. I poteri di Kamala le consentono di cambiare le misure del proprio corpo. Sostanzialmente, Ms. Marvel è una megamorfa, ma non si limita ad ingigantire se stessa come Giant-Man o Golia. Ha il controllo delle dimensioni di singole parti del proprio corpo. Puoi decidere di allungare le gambe o le braccia, di ingrandire le proprie mani o i piedi, in modo da distribuire la propria forza fisica, il proprio potere distruttivo e, più semplicemente, la forma del proprio corpo, secondo le necessità del momento. Il controllo della propria fisionomia le consente anche di cambiare il proprio aspetto fisico e la dota di un fattore rigenerante che, però, non si attiva quando usa i suoi altri poteri.

Le 5 storie imperdibili di Ms. Marvel 1 Fuori dalla norma. Ms. Marvel #1-5. 2013 La storia delle origini di Kamala Khan come Ms. Marvel è stata premiata nel 2016 al festival di Angouleme e ci presenta questa eroina che diventa super in un mondo in cui un sacco di gente è dotata di poteri e si unisce alla comunità Marvel con slancio e un po’ troppo entusiasmo.

2 Danno per secondo. Ms. Marvel #13-18. 2015 Uno dei cicli di storie più belli della gestione di G. Willow Wilson ci presenta Kamala nel suo punto più basso. In rotta con Capitan Marvel, con il proprio migliore amico e con il suo gioco di ruolo online preferito, Ms. Marvel deve reinventarsi come giovane donna e come super eroina.

3 Civil War II. 2016 Ms. Marvel non è propriamente al centro di questo evento della Casa delle Idee che mette in contrapposizione due visioni della giustizia. Ha senso, nel mondo dei super eroi, punire i criminali prima che abbiano commesso le loro malefatte, salvando così le vittime di queste ultime, sulla base di un potere di premonizione? O deve prevalere la presunzione di innocenza, con il rischio però di abbandonare a se stessi i cittadini? Kamala verrà coinvolta da un conflitto ideologico e fisico tra eroi che la segnerà in maniera fondamentale.

4 Champions. 2016 La serie creata da Mark Waid e Humberto Ramos vede Ms. Marvel fondare un nuovo gruppo di eroi. Sono tutti adolescenti e accanto a lei ci sono il giovane Spider-Man, il giovane Nova e altri che hanno raccolto l’eredità di altri super eroi adulti. Vogliono salvare il mondo senza limitarsi a prendere a cazzotti i cattivi quando si presentano, ma essere una forza di intervento a fronte di ogni genere di emergenza che metta in pericolo gli innocenti. Kamala, assieme ai suoi compagni, scoprirà che un nobile intento come questo non è certo privo di insidie difficili da prevedere e di scelte etiche non facili.

5 La magnifica Ms. Marvel: Predestinata. Magnificent Ms. Marvel #1-6. 2019 Dopo l’addio della sua creatrice, G. Willow Wilson, Kamala è affidata alle cure dello sceneggiatore Saladin Ahmed e del disegnatore Minkyu Jung, che la gettano sempre più in acque alte. Ms. Marvel sta crescendo e ha ormai una certa esperienza nel mondo dei super eroi. La attendono avventure un po’ meno divertite e leggere di quelle che ce l’hanno fatta conoscere e problemi che iniziano a essere quelli di una giovane adulta.

Ms. Marvel in Marvel's Avengers

Esattamente come la controparte a fumetti, anche in Marvel's Avengers troviamo una Kamala Khan appassionata di supereroi e desiderosa di potersi anche solo scattare una foto al fianco degli Eroi più Potenti della Terra. In seguito ai terribili eventi accaduti nel corso dell'A-Day e alla diffusione delle Nebbie Terrigene, Kamala ottiene la possibilità di realizzare il proprio sogno: poter fare la differenza al fianco dei suoi idoli di sempre. Trasformata in un'Inumana, la timida ragazza decide quindi di ispirarsi alla propria eroina preferita e prende il nome di Ms. Marvel, cercando di riunire i Vendicatori, ormai allo sbando. Se ci riuscirà o meno, dovremo aspettare il 4 settembre per scoprirlo.

Da quanto abbiamo potuto vedere nei vari video promozionali diffusi da Square Enix, Kamala sembra aver mantenuto la simpatia e la genuinità del personaggio ideato da Sana Amanat e G. Willow Wilson. Una caratterizzazione psicologica che potrebbe spingere gli Avengers a ricordare quanto il mondo, per quanto ora ostile nei loro confronti, meriti comunque di essere salvato. È interessante notare, infatti, come Ms. Marvel sia stata inserita come personaggio chiave della produzione. Kamala è pensata per essere una sorta di specchio dei videogiocatori, in grado di guardare i supereroi con la stessa passione negli occhi della giovane ragazza. Perché, in fin dei conti, tutti noi appassionati della Casa delle Idee siamo un po' Ms. Marvel.

Marvel's Avengers Il diffondersi delle Nebbie Terrigene all'interno del corpo di Kamala, come già accennato poco fa, hanno permesso alla simpatizzante dei supereroi di guadagnare nuove incredibili abilità. Anche in Marvel's Avengers, infatti, Ms. Marvel riesce a ingrandire e rimpicciolire alcune parte del proprio corpo. Questo le garantisce un mix tra le caratteristiche di Ant-Man e quelle di Mr. Fantastic, permettendole di sferrare pugni potentissimi e, all'occorrenza, di diventare gigante per affrontare i nemici più imponenti o minuscola per evitare i loro colpi.