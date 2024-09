Joe Locke: "Sono diventato bravo con gli spoiler. I Marvel preferiti? Age of Ultron e Black Widow"

Pubblicazione: 19 settembre alle 15:11

Da oggi Agatha All Along è disponibile su Disney Plus e così per l'occasione abbiamo intervistato Joe Locke, che nella serie interpreta un personaggio che cela un grande segreto.

Con l'attore, come si può vedere nell'intervista sottotitolata qui in alto, abbiamo affrontato una serie di argomenti, tra cui ovviamente il suo debutto nell'Universo Cinematografico Marvel. Locke ha parlato nello specifico del momento in cui si è reso conto di essere entrato nel celebre universo:

In particolare mi viene in mente quando Kevin Feige è venuto sul set mentre giravo la mia prima scena con Kathryn. Stavamo girando sul set a Los Angeles, avevo da poco ottenuto la parte e subito dopo il primo ciak, ecco che dietro l’angolo è apparso Kevin Feige, passeggiando. Lì ho pensato: “Oddio, è tutto vero! Quello è Kevin Feige e sta venendo sul set, il mio primo giorno, per la mia prima scena".

Sono sempre stato un grande fan dell’UCM! Quando ero più piccolo adoravo Age of Ultron e il personaggio di Ultron, era un cattivo veramente fantastico! Mentre ora… se devo dirti un film, ti direi Black Widow, l’ho adorato quando è uscito!

Credo di essere migliorato parecchio, anche se c’è sempre quell’ansia dell’aver detto qualcosa di sbagliato o di troppo. Ma alla fine trovo molto divertente il mantenere segreti, stuzzicare i fan e rivelare piccoli dettagli pian piano. [..] I miei amici sanno tutti più di quanto dovrebbero. Avevo bisogno di una valvola di sfogo e i miei amici sono la mia. Scusa, Marvel!

I titoli fasulli della serie

Oh, ho adorato “Agatha, the lying witch with great wardrobe” [citazione a “Il Leone, la strega e l’armadio” ndr], era il più divertente e quello più palesemente finto di tutti. Mi sarebbe piaciuto che la serie si chiamasse davvero così!

Agatha All Along perfetto per Halloween

Non lo rivedo da un po’ di anni ma quando ero piccolo adoravo guardarmi il film di Disney Channel Halloweentown - Streghe si nasce, mi piaceva troppo quel film! Lo adoravo quando ero piccolo! [Spero che Agatha possa entrare nell’Olimpo delle serie di Halloween].

Agatha All Along è da oggi disponibile su Disney Plus con i primi due episodi.