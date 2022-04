, la serie prequel di, ha raccolto molti consensi, ehanno raccontato come erano le condizioni sul set durante le riprese.

Durante il panel per la serie di Contenders Television tenuto da Deadline, i due attori hanno raccontato le condizioni problematiche, come l’assenza della doccia o doversi svegliare all’alba, affrontate sul set dello show. McGraw ha detto:

Come musicista non vedi molte albe. Penso non vedessi l’alba da un po’. Quando Faith ed io ci siamo seduti per firmare i contratti, le ho detto: “Non siamo più noi il capo. Siamo braccianti. Non avremo mai una giornata confortevole.” Stavamo bruciando al sole o gelando durante le riprese al freddo. Non ho fatto una doccia fino a quando non sono stato costretto a farla ogni tanto. È stato un duro lavoro.