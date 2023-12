La serie 1899, ideata dai creatori di Dark, era stata sviluppata per avere più di una stagione, ma è stata cancellata da Netflix dopo il primo capitolo della storia.

I dati relativi alle visualizzazioni sembrano ora svelare il motivo per cui il progetto non ha avuto l’occasione di ritornare con nuovi episodi.

Tra i dati riportati in What We Watched: A Netflix Engagement Report, relativo al periodo compreso tra gennaio e giugno 2023, si scopre così che la serie sci-fi aveva deluso le aspettative.

Lo show ideato da Jantje Friese e Baran bo Odar aveva debuttato il 17 novembre 2022 e nei sei mesi presi in considerazione non era riuscito a superare quota 51,8 milioni di ore viste. Dark, persino tre anni dopo la conclusione dello show, è invece arrivato a 49 milioni di ore.

Messa a confronto con Mercoledì, serie che aveva debuttato in streaming il 23 novembre 2022, il risultato di 1899 è ancora più modesto: le avventure della giovane Addams sono state viste, nello stesso periodo, per un totale di 507,7 milioni di ore.

I misteri introdotti negli episodi dello show ambientato su una nave alla deriva sono quindi rimasti irrisolti nonostante le buone recensioni della critica e del pubblico.

Che ne pensate del motivo per cui 1899 è stata cancellata dopo una stagione? Pensate che Netflix debba modificare i suoi parametri per decidere il destino di una serie?

Fonte: Netflix

