1899: la serie è stata accusata di plagio da una fumettista brasiliana

Il 17 novembre ha debuttato in streaming su Netflix la serie 1899, ottenendo immediatamente degli ottimi dati riguardanti le visualizzazioni, ma è ora stata accusata di plagio.

La fumettista brasiliana Mary Cagnin ha infatti espresso su Twitter il suo stupore nel vederre i tanti punti in comune tra il progetto ideato dai creatori di Dark e la sua opera Black Silence, pubblicata nel 2016.

L’artista, in una serie di post, ha evidenziato gli elementi in comune tra i due progetti (attenzione agli spoiler!), chiedendosi come sia possibile che ci siano così tanti punti di contatto.

Tra le somiglianze c’è una misteriosa piramide nera, le caratteristiche di alcuni personaggi e persino la loro morte, e molte immagini che sembrano copiate dal fumetto.

Cagnin ha ammesso:

Ho pianto molto. Il mio sogno è sempre stato di essere riconosciuta per il mio lavoro a livello nazionale e internazionale… Sappiamo che in Brasile abbiamo meno opportunità per mostrare il nostro valore e per vederlo riconosciuto.

Secondo Mary il problema potrebbe essere legato a un evento letterario che si è svolto nel 2017 a Gothenburg, organizzato dall’ambasciata brasiliana, e durante il quale ha distribuito Black Silence a vari editori e agenti.

Per ora Netflix e gli showrunner di 1899 non hanno risposto alle accuse, ma potete vedere i tweet della fumettista e sfogliare la sua opera grazie ai link pubblicati su Twitter.

ESTOU EM CHOQUE. O dia que descobri que a série 1899 é simplesmente IDÊNTICO ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Segue o fio. pic.twitter.com/1deBicrBeQ — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

SPOILERS À FRENTE Está tudo lá: A pirâmide negra. As mortes dentro do navio/nave. A tripulação multinacional. As coisas aparentemente estranhas e sem explicação. Os símbolos nos olhos e quando eles aparecem (+) pic.twitter.com/OKie5ci3Cq — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

As escritas em códigos. As vozes chamando por eles. Detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas. pic.twitter.com/zenqeq2zqF — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pela meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e ser reconhecido por ele. pic.twitter.com/FLoNbzTnUy — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Obviamente, Black Silence é uma obra curta, quase um conto. É muito fácil, em 12h de projeção da série, diluir todas essas “referências”, mas a essência do que eu criei está lá. — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Quem quiser pode ler meu quadrinho que está disponível para leitura online para tirar suas próprias conclusões:https://t.co/owMn85MIal — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

Já cansei de chorar. Agradeço a todos que leram até aqui e a todos meus leitores por todo o apoio que recebo. Inúmeras pessoas no inbox do Insta comentando sobre as similaridades. Vou ver os procedimentos que devo tomar. Se é que é que há algo que possa ser feito. — Just Mary (@marycagnin) November 20, 2022

