Kiefer Sutherland ha condiviso la sua idea per realizzare un possibile reboot di 24.

L’attore, attualmente protagonista di Rabbit Hole, ha commentato del suo rapporto con Howard Gordon:

Parliamo continuamente e regolarmente si arriva all’idea di riportare Jack. Sto solo facendo delle ipotesi. Penso sia un’idea interessante. Introduci un nuovo gruppo di persone che cercano di farlo fuggire dalla Russia e si va avanti da quel punto. Ci sono molti modi per farlo.

Sutherland ha poi sottolineato che il format potrebbe tornare in vari modi sugli schermi:

Prendere 24 ore nella vita di qualcuno che è disperato – potrebbe essere un vigile del fuoco o qualcuno in altre situazioni à è un’idea grandiosa. Fare qualcosa in tempo reale è così intelligente, difficile, ma intelligente. Trovo sconvolgente che non sia diventato qualcosa di diverso e di più grande.