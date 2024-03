Sembra che la ABC stia considerando l’integrazione del suo nuovo show 9-1-1 (prima appartenente alla rete Fox) nell’universo della rete. Oliver Stark, protagonista di 9-1-1, ha suggerito a People la possibilità di un crossover tra il suo programma e un altro della ABC, ma senza fornire dettagli specifici. Una recente foto dal set, condivisa da People, potrebbe aver svelato un indizio sul prossimo crossover con uno show appartenente alla Bachelor Nation. Tuttavia, non è chiaro quale programma di The Bachelor potrebbe essere preso in considerazione, poiché l’immagine mostra soltanto un’ambulanza del 118 parcheggiata sul vialetto bagnato di una villa di The Bachelor. Riguardo al crossover, Stark ha commentato:

Non si tratta di un crossover diretto, ma c’è un’atmosfera simile. C’è un’emergenza molto divertente, e non è necessariamente la più grande in termini di spettacolarità, ma nel quinto episodio della stagione, c’è una sorta di punto di contatto con un altro show della ABC. Sono davvero entusiasta perché penso che sarà un episodio piacevole da vedere.

Questa non sarà la prima volta che il 118 trascorrerà un po’ di tempo con protagonisti di un’altra serie. Nel 2021, Stark e gli altri membri della squadra hanno lasciato Los Angeles per dare una mano alla Stazione 126 in Texas nel primo crossover tra 9-1-1 e 9-1-1: Lone Star.

