Nel finale della sesta stagione di 9-1-1, Athena (Angela Bassett) e Bobby (Peter Krause) erano pronti per partire per la loro luna di miele posticipata. Tuttavia, nel nuovo teaser dell’attesa settima stagione, rilasciata in esclusiva da EW, pare proprio che l’oceano non sia così ospitale con loro.

“Sono su una nave da crociera, c’è stata un’esplosione“, riferisce un passeggero a un operatore del 911 nella prima clip – che potete vedere qui sotto – della prossima stagione del popolare drama che passerà da Fox a ABC quando tornerà il 14 marzo negli Stati Uniti. Vi ricordiamo che la serie in Italia sarà disponibile successivamente su Disney+.

L’esplosione a bordo della nave da crociera getta un’ombra di mistero sulla luna di miele di Athena e Bobby e pone al centro una domanda riguardo l’identità della nave coinvolta oltre al fatto che la coppia non abbia avvisato nessuno del loro improvviso viaggio.

Potete vedere il teaser qui sotto:

Il disastro della nave da crociera si è fatto attendere a lungo, visto che la showrunner Kristen Reidel aveva già annunciato il rischio di una luna di miele catastrofica alla fine della quinta stagione: “Voglio dire, le cene non vanno bene al 9-1-1. Le proposte di matrimonio non vanno bene al 9-1-1. Quindi mi aspetto che sì, a un certo punto della prossima stagione, vedrete sicuramente una parte di quella vacanza e sarà molto 9-1-1“.

Potete vedere il teaser poster qui sotto:

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

