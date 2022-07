La stagione 2 della serie A casa tutti bene, di cui Sky ha condiviso le prime foto che mostrano Gabriele Muccino e i membri del cast sul set durante le riprese, è attualmente in fase di produzione.

Le puntate inedite arriveranno nel 2023 in esclusiva su Sky Serie e in streaming su NOW, continuando così le storie della grande famiglia al centro del primo progetto per la tv del regista italiano.

Family drama Sky Original reboot del suo omonimo film campione d’incassi del 2018, la serie è prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production (società di Leone Film Group) e scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

A Casa Tutti Bene – La serie può contare su un cast davvero numeroso che interpreta i membri della numerosa famiglia al centro della storia – nei suoi due rami, i Ristuccia e i Mariani. In ordine alfabetico tra gli interpreti ci sono Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D’amico, Mariana Falace, Antonio Folletto, Federico Ielapi, Simone Liberati, Milena Mancini, Sveva Mariani, Emma Marrone, Francesco Martino, Alessio Moneta, Laura Morante, Francesco Scianna, Paola Sotgiu. Nei nuovi episodi i Ristuccia e i Mariani saranno chiamati ad affrontare prove inaspettate, ciascuno guidato dal proprio desiderio. Ma, per tutti, la felicità è un’illusione impossibile da afferrare.

Ecco le foto:

