A Murder at the End of the World, serie crime di FX, è stata creata da Brit Marling e Zal Batmanglij, già autori di The OA.

I due, ospiti al panel Contenders TV di Deadline, hanno raccontato le loro fonti di ispirazione e il possibile futuro dello show. Inizia Marling spiegando che l’idea del ritiro tecnologico le è venuta dopo che diversi loro amici avevano vissuto esperienze simili. Le sembrava interessante il fatto che…

Tutti sono così disposti ad arrendersi alla generosità di un miliardario, ma quali sono le reali intenzioni del miliardario?

Per quello che riguarda un’eventuale seconda stagione non forniscono molti dettagli, dando una risposta piuttosto ambigua:

È possibile… ma dovremmo aspettare un buon finale.

La protagonista della serie è Darby Hart (Emma Corin), investigatrice dilettante e hacker. Darby e altri otto ospiti sono invitati da un miliardario recluso (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in una località remota e mozzafiato. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve utilizzare tutte le sue abilità per dimostrare che si tratti di omicidio prima che il killer faccia un’altra vittima.

