Abbott Elementary conquista gli ascolti USA. La premiere della seconda stagione ha regalato al network ABC gli ascolti più alti degli ultimi tre anni per una comedy.

Secondo quanto riportato dal network, dopo 35 giorni di visione multipiattaforma, l’episodio andato in onda a settembre ha raggiunto un rating di 4,12 nella fascia demografica 18-49. Si tratta di un aumento del 73% rispetto al 2,38 della première della prima stagione e del 623% rispetto all’episodio in live+same day (ossia la primissima messa in onda in live). Si tratta del più grande aumento di ascolti in differita per una comedy della ABC in termini di ascolti nella fascia demografica di riferimento.

L’episodio ha inoltre totalizzato 10,4 milioni di telespettatori su piattaforme lineari e digitali, diventando così la serie comedy più vista del network dopo il finale di serie di Modern Family nell’aprile 2020.

La première della seconda stagione di Abbott Elementary è riuscita a superare del 44% la première della prima stagione, con 7,2 milioni di telespettatori totali nel segmento MP+35.

Gli ascolti in differita di Abbott Elementary non sorprendono, visto che la première della prima stagione è stata la prima comedy della ABC a quadruplicare gli ascolti dalla sua messa in onda originale dopo 35 giorni di visione. Per questa seconda stagione, la première ha quadruplicato gli ascolti in una sola settimana.

Creata da Quinta Brunson, Abbott Elementary è una comedy ambientata al lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati, e il loro preside leggermente stonato, mentre navigano il sistema della scuola pubblica di Filadelfia. Nonostante gli ostacoli a loro sfavore, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, nonostante questi incredibili funzionari pubblici possano essere in minoranza e sottofinanziati, amano quello che fanno; anche se non amano l’atteggiamento tutt’altro che stellare del distretto scolastico nei confronti dell’istruzione dei ragazzi.

