Quinta Bronson, durante l’evento Contenders TV che si è svolto domenica negli Stati Uniti, ha parlato del coinvolgimento di Bradley Cooper nella serie Abbott Elementary, di cui ABC aveva ordinato la quarta stagione ancora prima dell’inizio delle riprese della terza.

L’attrice e creatrice della comedy ha ammesso che si sorprende ancora del successo ottenuto:

Abbiamo girato il pilot in una scuola a West Adams. Passare dall’utilizzare queste vere aule ad avere più di un angolo negli spazi degli studi della Warner Bros è qualcosa di folle, pensando a dove siamo ora.

Quinta ha ricordato:

Quando abbiamo girato il pilot mi sono girata verso Sheryl Lee Ralph e ho detto: ‘lo senti anche tu, vero?’. C’era già la sensazione che fossimo alle prese con qualcosa di speciale. Dimostra come la tv ha degli effetti sulle persone nella loro vita. Non avremmo mai potuto prevedere questa crescita, nemmeno nei nostri sogni più audaci.

Bronson ha quindi svelato la sua reazione quando ha scoperto che Bradley Cooper voleva recitare nello show:

Ho pensato: ‘Aspetta, abbiamo Bradley Cooper? Cosa facciamo con Bradley Cooper?’. Bradley è stato incredibile. Abbiamo parlato per settimanedi di quello che avrebbe potuto fare prima della sua apparizione. Lui è un ragazzo di Philadelphia, quindi non è così improbabile che fosse nel quartiere. Sarebbe stato strano se fosse venuto a interpretare un personaggio. Lui è una star del cinema. Ha l’aspetto di una star e parla come una di loro. Era meglio che interpretasse sé stesso.