Al termine della cerimonia di consegna degli Oscar 2024 sugli schermi di ABC è andato in onda un episodio di Abbott Elementary con, a sorpresa, un cameo di Bradley Cooper.

L’attore ha interpretato sé stesso in una scena in cui viene coinvolto in una lezione di Melissa (Lisa Ann Walter), arrivando a scuola per parlare della sua esperienza.

Bradley racconta che quando arriva a Philadelphia va a mangiare sempre nello stesso posto dove lo portava il padre, dove si possono mangiare i panini migliori di tutta la città, sottolineando che tutti volevano scattarsi una foto con lui, portandolo così a credere che suo padre fosse famoso.

La scena prosegue ironizzando sull’accoglienza riservata al film Maestro durante la stagione dei premi appena conclusa.

Barbara (Sheryl Lee Ralph) dichiara che l’ha amato in The Holdovers, sottolineando quanto l’abbia emozionata, ma viene corretta da Gregory (Tyler James Williams), che le spiega che Cooper non ha recitato in quel film, ma in The Hangover.

Janine (Quinta Brunson) dichiara quindi:

Ragazzi, è letteralmente protagonista di un film attualmente acclamato dalla critica.

Melissa (Lisa Ann Walter) ipotizza che si tratti di Oppenheimer, e Mr. Johnson (William Stanford Davis) chiede se si tratti di quello su Napoleone. Bradley dichiara che non ha recitato in Oppenheimer, ricevendo come risposta da Ava (Janelle James):

Sei sicuro? Tutti erano in Oppenheimer.

La conversazione procede con i ragazzini che si chiedono, visto che è famoso, se ha recitato in Spider-Man, o perché non ha i denti più bianchi, quesito che riceve una risposta perché Cooper sostiene siano troppo sensibili.

Sui social i fan hanno condiviso il proprio entusiasmo per l’apparizione a sorpresa di Bradley in Abbott Elementary.

