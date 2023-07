Mentre continuano gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood, l’ultima star a rendere pubblico il proprio assegno di compenso residuo è stato l’attore William Stanford Davis. Il settantunenne protagonista di Abbott Elementary, che l’anno scorso è stato promosso a series regular, nel fine settimana si è messo in contatto con i social media per rivelare di aver ricevuto di recente un pagamento di tre centesimi per il suo ruolo in uno show senza nome, mostrando l’assegno alla telecamera.

Nel suo video, Davis ha dichiarato:

“Sono membro della Screen Actor’s Guild da 32 anni e in questi 32 anni il mio stipendio non è mai aumentato. Voglio darvi un esempio di come si presenta un compenso residuo. L’ho fatto vedere a mio fratello e si è messo a ridere… non è per niente divertente. È un assegno di compenso residuo. Non dirò chi l’ha generato, perché non posso dirvi chi sono questi stronzi da quattro soldi. Comunque, sono solidale con gli sceneggiatori e sciopereremo finché non otterremo ciò che ci serve per vivere. Lo vedi? Riesci a crederci? Sono [tre] centesimi. L’affrancatura, la carta, tutto costa di più. Ecco cosa pensano di noi attori. È per questo che siamo in sciopero per ottenere salari migliori, per avere migliori compensi, per avere una parte dell’abbonamento e per non cedere all’IA“.

Davis non è il primo attore a parlare della difficoltà di vivere con i pagamenti residui per il lavoro in serie di successo. La scorsa settimana la star di This is Us, Mandy Moore, ha raccontato di aver ricevuto a volte assegni per “importi piccolissimi, come quelli da 81 centesimi”, e diversi membri del cast di Orange is the New Black hanno detto di aver dovuto mantenere il loro lavoro diurno mentre recitavano in una delle serie televisive più popolari al mondo.

