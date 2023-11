ABC ha svelato la data prevista per il ritorno delle sue serie dopo gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno ritardato la produzione.

Nel mese di febbraio sarà quindi possibile rivedere show molto amati come Abbot Elementary e The Conners.

Per rivedere i protagonisti di Grey’s Anatomy, invece, bisognerà attendere il 14 marzo.

Ecco la programmazione annunciata dal network:

Mercoledì 7 febbraio

20 The Conners – Stagione 6

20.30 Not Dead Yet – Stagione 2

21 Abbott Elementary – Stagione 3

Martedì 20 febbraio

20 Will Trent – Stagione 2

21 The Rookie – Stagione 6

22 The Good Doctor – Stagione 7

Giovedì 14 marzo

20 9-1-1 – Stagione 7

21 Grey’s Anatomy – Stagione 20

22 Station 19 – Stagione 7

Che ne pensate della data del ritorno sugli schermi delle serie targate ABC? Cosa attendete maggiormente?

