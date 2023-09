ABC ha annunciato di aver cancellato la serie The Wonder Years dopo 2 stagioni. Il progetto era prodotto da Fred Savage, star della serie originale a cui si ispirava.

La messa in onda del secondo capitolo sugli schermi americani si è conclusa un mese fa, dopo essere stata posticipata all’estate.

I dati di ascolto sono stati molto bassi e lo show non sembrava quindi avere alcuna possibilità di salvezza.

Il network, per ora, non ha ancora comunicato il destino di The Rookie: Feds, Home Economics e The Good Lawyer. La loro situazione è infatti resa complicata dagli scioperi WGA e SAG-AFTRA.

Al centro della trama c’era la storia della famiglia Williams durante gli anni ’60. Gli eventi erano raccontati dal punto di vista del dodicenne Dean, alle prese con la vita a Montgomery, Alabama, e problemi legati all’amicizia e alle lezioni chge apprende quotidianamente.

Nella versione originale Don Cheadle era la voce narrante, mentre nel cast c’erano anche Elisha “EJ” Williams, Dulé Hill, Saycon Sengbloh, Laura Kariuki, Julian Lerner, Amari O’Neil e Milan Ray.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che ABC abbia cancellato la serie The Wonder Years?

Fonte: Deadline