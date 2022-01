tornerà sul piccolo schermo grazie alla miniserie, progetto che verrà prodotto da FX.La produzione ha infatti annunciato il suo arrivo e quello di Maxim Jasper Swinton e Meara Mahoney Gross che affiancheranno i già annunciati Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, e Claire Danes.

La miniserie si basa sul romanzo scritto da Taffy Brodesser-Akner e racconta quello che accade al quarantenne Toby Fleishman (Eisenberg), da poco separato, che si immerge nel mondo degli appuntamenti via app ottenendo un successo mai avuto nemmeno in gioventù, prima che si sposasse e affrontasse gli studi in medicina. Proprio all’inizio della sua prima estate all’insegna della libertà sessuale, la sua ex moglie Rachel (Danes) scompare, lasciandolo da solo con i figli e senza alcun indizio riguardante la sua situazione o un possibile ritorno. Toby deve quindi cercare un equilibrio tra gli impegni come genitore, il ritorno di vecchi amici, una promozione che attendeva da molto tempo in ospedale, e tutte le donne single che Manhattan può offrirgli, rendendosi conto che non potrà mai capire cosa accaduto a Rachel fino a quando cercherà di capire in modo onesto cosa è accaduto al loro matrimonio.

Brody avrà il ruolo di Seth, un vecchio amico di Toby; Swinton e Mahoney Gross avrà la parte di Solly e Hanna, i figli di Fleishman. Caplan sarà invece Libby, la voce narrante dello show e amica di Seth.

Il progetto è scritto da Brodesser-Akner e prodotto da Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant, e Jonathan Dayton e Valerie Faris che saranno i registi del primo gruppo di episodi che verranno trasmessi da Hulu.

