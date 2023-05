Questa notte è morto Alessandro D’Alatri, regista e sceneggiatore romano. Il regista aveva 68 anni, è morto dopo una lunga malattia.

Tra i suoi lavori Il Commissario Ricciardi, Un professore, Mettici la Mano, In un battito. Negli oltre 30 anni di carriera ha diretto anche i film Commediasexi, La febbre e Casomai. Nella sua carriera ha vinto anche due David di Donatello.

Sui social il ricordo di Massimiliano Gallo con una foto del regista:

E di Alessandro Gassman, che D’Alatri ha diretto in Un Professore:

È partito per un altro viaggio il mio amico regista ,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura #AlessandroDAlatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio. RIP 💐 pic.twitter.com/dicrYggByX — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 3, 2023

Al momento non sappiamo se il regista era impegnato con le riprese di Un Professore 2.

Basata sulla serie spagnola Merlì, Un professore è andata in onda alla fine del 2021, debuttando su Rai 1 a novembre con 5.4 milioni di spettatori e mantenendo poi, per 12 episodi, uno share invidiabile di circa il 24% e 4.5 milioni di spettatori.

Protagonista di Un professore è lo stesso Gassmann, che interpreta Dante Balestra, insegnante di filosofia nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma che ha un metodo d’insegnamento anticonformista, nel corso della stagione, lega molto con i propri studenti. Tra essi ci sono anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas) e Manuel (Damiano Gavino), pecora nera della classe, la cui madre Anita (Claudia Pandolfi) ha un passato proprio con Dante.

