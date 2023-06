Poco meno di un mese dopo l’annuncio che The CW non avrebbe rinnovato The Winchesters, e dopo la campagna lanciata da Jensen Ackles per salvare la serie, arriva la notizia della sua cancellazione definitiva.

Warner Bros. Television non è infatti riuscita a trovare un nuovo canale che distribuisse un’eventuale seconda stagione del prequel di Supernatural, decretandone quindi la sua fine. Nelle ultime settimane il produttore esecutivo Ackles aveva chiamato i fan a raccolta chiedendo loro di sostenere la campagna #SaveTheWinchesters sui social, ma evidentemente non è bastata a convincere i tre potenziali streamer interessati: MAX (di proprietà di Warner Bros. Discovery come WBTV), Netflix (che ospita le 15 stagioni di Supernatural) e Prime Video.

Si tratta di un amaro finale per un progetto nato in un contesto molto difficile, e cioè il passaggio di proprietà di The CW: la nuova gestione, infatti, ha portato avanti una strategia al risparmio cancellando praticamente tutte le serie originali e sostituendole con acquisizioni (in particolare dal Canada).

