The CW ha annunciato di aver cancellato le sue serie The Winchesters e Kung Fu.

Un comunicato del network dichiara:

Mentre immaginiamo la nuova CW, abbiamo dovuto prendere delle decisioni difficili per quanto riguarda la nostra programmazione. Ringraziamo i nostri partner di Warner Bros e il cast e i team creativi di Kung Fu e The Winchesters per tutto il loro duro lavoro, la creatività e l’impegno.

The Winchesters era la serie prequel di Supernatural e aveva come protagonisti John (Drake Rodger) e Mary (Meg Donnelly), i futuri genitori di Sam e Dean. Le puntate raccontavano la storia del modo in cui i due si erano incontrati e avevano poi unito le forze per salvare il mondo.

Jensen Ackles era la voce narrante e produttore del progetto.

Nel cast c’erano anche Bianca Kajlich, Demetria McKinney e Nida Khurshid.

La serie era stata scritta e prodotta da Robbie Thompson, in collaborazione con Jensen e Daneel Ackles.

Kung Fu si concluderà invece dopo tre stagioni ed era ispirata allo show creato negli anni ’70 da Ed Spielman.

La protagonista era Nicky Shen (Olivia Lang) che abbandona gli studi e compie un percorso che le cambia la vita in un monastero cinese isolato. Ma quando ritorna a San Francisco la giovane si ritrova alle prese con una città dominata dal crimine e della corruzione, mentre i suoi genitori Jin e Mei-Li (Tzi Ma e Kheng Hua Tan) sono sotto il controllo di una potente triade.

Nel cast c’erano anche Tony Chung, Shannon Dang, Jon Prasida, Gavin Stenhouse, Eddie Liu, e Vanessa Kai.

Christina M. Kim era co-showrunner insieme a Robert Berens.

Nel team dei produttori c’erano anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, Martin Gero e David Madden.

Fonte: Variety