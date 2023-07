Warner Bros Discovery ha annunciato la partecipazione di Adult Swim al Comic-Con 2023 di San Diego.

I panel annunciati includono la celebrazione del 10° anniversario di Rick and Morty, con un’anteprima della stagione 7; un’anteprima dell’episodio, un panel e una sessione di autografi con il cast della serie DC di Warner Bros. Animation e Adult Swim My Adventures with Superman; e un panel di anteprima che anticipa l’epico ritorno di Dethklok nel nuovo film d’animazione Metalocalypse: Army of the Doomstar e l’album di accompagnamento Dethalbum IV.

I partecipanti al Comic-Con saranno anche i primi a guardare The Venture Bros.: Radiant is the Blood of the Baboon Heart alla prima mondiale del 20 luglio.

Oltre alla proiezione del film di The Venture Bros., che sarà seguito da una sessione di domande e risposte con il pubblico e da un panel con il cast e i creatori, Warner Bros. Discovery Home Entertainment presenterà le riprese di Metalocalypse: Army of the Doomstar. Sono presenti anche il cast e la troupe della stagione 2 della serie animata per adulti Teenage Euthanasia.

Per quanto riguarda le serie per famiglie, Cartoon Network proietterà Tiny Toons Looniversity prima di invitare i partecipanti alla convention in un “tour del campus” del nuovo spettacolo del Looniverse con il cast e i creatori.

