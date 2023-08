Adventure Time: Fionna e Cake debutterà a fine mese su Max e oltre alle due nuove protagoniste appariranno anche Finn e Jake.

Lo showrunner Adam Muto ha infatti confermato che l’imminente spin-off di Adventure Time si concentrerà sul multiverso della serie animata:

Questa serie coinvolge un elemento multiverso perché Fionna e Cake provengono da un universo alternativo. In un certo senso ci appoggiamo a questo e utilizziamo il multiverso che abbiamo stabilito nello show. Mostreremo ancora qualche momento di Finn e Jake e di dove si trovano perché non ha senso non mostrarli affatto. E vogliamo anche vedere qual è il contrasto tra Finn e Jake e la dinamica di Fionna e Cake. Quindi, sì, aspettatevi di vederne alcune versioni.