L’uscita di WandaVision in edizione home video steelbook include, tra i vari contenuti speciali, anche una featurette dedicata ad Agatha: Darkhold Diaries, la serie spin-off (inizialmente nota come Agatha: Coven of Chaos) che uscirà su Disney+ nell’autunno del 2024.

Il video mostra Kathryn Hahn nuovamente nei panni di Agatha Harkness, ma anche il resto del cast, composto da Ali Ahn, Patti LuPone, Sasheer, Zamata, Joe Locke. Jac Schaeffer spiega di aver parlato con la Marvel, dopo l’uscita di WandaVision, della possibilità di realizzare nuovi progetti, e ognuno di questi includeva Agatha in un modo o nell’altro: così, Kevin Feige le ha proposto di sviluppare una serie incentrata proprio su di lei. Secondo Hahn, “non c’è cosa più degna di Agatha di uno spin-off: appena me lo hanno proposto ha avuto subito senso per me, ed ero a bordo. Interpretare una strega nell’MCU è… fantastico”.

Potete vedere il video, trapelato online, qui sotto:

