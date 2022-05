sarà al centro di una serie tv con star Rosario Dawson e, che ha dato voce al personaggio nelle serie animate per quasi 15 anni, ha svelato di voler essere coinvolta nel progetto live-action destinato a Disney+.

Eckstein ha creato, scritto e condotto il nuovo progetto Star Wars Mindful Matters e, durante la promozione, ha spiegato di non essere ancora stata coinvolta nello show live-action.

Ashley ha spiegato a ComicBook:

Si tratta qualcosa di cui non sono una parte. Vorrei esserlo, ma a questo punto sono puramente una fan. Non sono coinvolta nella serie live-action. Non ho ancora incontrato Rosario Dawson. Non ho avuto il piacere di conoscerla.

L’attrice ha quindi raccontato:

Si tratta decisamente di un mio sogno essere coinvolta in futuro e girare forse un cameo o poter interpretare una parte, o incontrare Rosario un giorno. Ne parlo per diffondere i miei sogni nell’universo.

Ashley Eckstein ha aggiunto:

Specialmente facendo cose come Star Wars Mindful Matters, mi rendo conto che posso essere una versione di Ahsoka Tano nella vita reale e mi concentro su quell’obiettivo. Dopo 14 anni con questo personaggio posso dire che Ahsoka vive in tutti noi ora. Le lezioni che ci ha insegnato hanno permesso ai fan di tenere con sé un pezzo di Ahsoka e la portiamo nei nostri cuori e nella nostra anima nel corso della nostra vita quotidiana, e ci guida in tutte le lezioni che ci ha insegnato, davvero. Mi chiedo quasi quotidianamente ‘Cosa farebbe Ahsoka?’.

L’attrice ha già aggiunto:

Provo così tanta gratitudine e mi sento realmente fortunata nell’aver dato origine al personaggio di Ahsoka Tano e di aver potuto interpretarla per gli ultimi quattordici anni, ma il mio percorso continua perché posso essere una versione nella vita reale di Ahsoka Tano e sono semplicemente così grata a Lucasfilm per l’opportunità di continuare a farlo con cose come Star Wars Mindful Matters. La gratitudine è una pratica di mindfulness e ho semplicemente così tanta gratitudine nei confronti di Ahsoka Tano e per il fatto che il personaggio continui, e quanto mi abbia cambiato la vita.

Che ne pensate del desiderio di Ashley Eckstein di essere coinvolta nella serie di Ahsoka? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook