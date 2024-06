Poco più di otto mesi dopo la conclusione di Ahsoka, Hayden Christensen e Rosario Dawson hanno colto l’occasione per riflettere sull’attesissimo incontro live-action dei loro personaggi.

Sebbene i due fossero amici da tempo fuori dallo schermo, entrambi hanno colto l’opportunità di lavorare insieme alla serie tv e, intervistati da entertainment Weekly hanno ricordato l’esperienza sul set di Ahsoka. Rosario Dawson ha esordito così:

È così bello e così speciale. Ero semplicemente euforica quando ho visto Hayden in Obi-Wan Kenobi e speravo solo, incrociando le dita, che tornasse anche nel nostro show. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno della troupe là fuori, ma dirò che ci sono state delle lacrime quando abbiamo visto di nuovo quella spada laser nelle sue mani. È davvero notevole e molto speciale.

Durante l’intervista, sia Christensen che Dawson hanno evitato di confermare se Anakin tornerà nella stagione 2 di Ahsoka, hanno invece parlato dell’intensità dei combattimenti:

Dawson: Tra Ray Stevenson e Hayden, non so chi abbia avuto la mano più pesante. Ci sono stati sicuramente momenti in cui gli ho detto: “State fingendo di uccidermi, giusto ragazzi?”

Christensen: Però c’era anche una certa forza nei tuoi swing. Ci siamo trovati bene l’uno con l’altro, ma non ci sono stati grossi incidenti, se ricordo bene.

Dawson: Ci siamo divertiti molto, a dire il vero. È stato davvero molto speciale. Questo è stato sicuramente uno dei momenti salienti della produzione, e uno di quei momenti in cui mi davo dei pizzicotti semplicemente chiedendomi se funzionasse. Ci sono molte volte in un progetto in cui ne senti l’intensità e in questo caso avrei perfino pagato per parteciparvi.