Eman Esfandi, che ha interpretato Ezra nella serie tv di Ahsoka, è tornato a parlare del debutto del personaggio in live action.

Ospite della FAN EXPO Philadelphia l’attore ha parlato di Kanan Jarrus, il maestro di Ezra, e ha spiegato perché gli è andato bene che non venisse trasposto in live action:

Il finale di Kanan è stupendo e commovente così come è.

Esfandi ha poi parlato delle difficoltà di farsi crescere la barba, spiegando come ha pregato gli dei della forza, in modo che gli concedessero il nuovo look da santone.

Eman Esfandi tornerà come Ezra nella stagione 2 di Ahsoka, Dave Filoni si occuperà nuovamente della sceneggiatura, mentre collaborerà con Jon Favreau al nuovo film con protagonista il mandaloriano e Grogu. Per ora non sono state comunicate ulteriori informazioni.

Ahsoka è disponibile su Disney+.

Nel cast di Ahsoka ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

