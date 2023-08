Per la prima volta, la Disney ha rivelato delle cifre vere e proprie relativamente agli ascolti di una serie originale su Disney+: parliamo della premiere di Ahsoka, i cui primi due episodi sono disponibili dal 23 agosto sulla piattaforma streaming.

Nell’arco di una settimana, la prima puntata è stata vista 14 milioni di volte in tutto il mondo, questo secondo quanto riferisce ovviamente la streaming. Purtroppo, essendo la prima volta che vengono comunicati dati simili è veramente difficile fare un confronto, anche se sappiamo che in tutto il mondo ci sono 146 milioni di abbonamenti a Disney+, e quindi possiamo dire che il ha 10% ha iniziato la serie.

Il dato è stato ricavato dalla Disney seguendo la stessa metodologia utilizzata da Netflix da qualche mese per compilare la propria Top10: dividendo cioè le ore visualizzate per la durata degli episodi. Parliamo quindi di 784 milioni di ore visualizzate per la prima puntata, che dura 56 minuti. Nessun dato è stato invece diffuso per il secondo episodio.

Secondo la Disney si tratta di un grande successo, anche se giusto ieri SambaTV (un misuratore “terzo” che si occupa di analisi) ha riferito che nei primi cinque giorni di disponibilità le due puntate di Ahsoka sono state rispettivamente viste da 1.2 milioni e 956 mila famiglie negli Stati Uniti. Il dato della premiere è in linea con il primo episodio di Andor, ma dimezzato rispetto a Obi-Wan Kenobi e alla terza stagione di The Mandalorian.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: THR

