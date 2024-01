Quando partiranno le riprese della seconda stagione di Ahsoka, la serie Tv di Star Wars interpretata da Rosario Dawson?

A quanto pare neanche la diretta interessata ha informazioni precise a riguardo. Ospite del podcast Dagobah Dispatch ha spiegato infatti:

No, non ho ancora avuto discussioni di sorta circa il futuro della serie. Dovremmo avere una cena presto, con tutto il cast, il che sarà davvero bello perché non vedo tutti da un pezzo. Ero molto gelosa di vedere tutti loro, recentemente, ospiti ad alcune convention, alle quali non sono riuscita a partecipare.

Poi parlando del lavoro fatto con Hayden Christensen per la prima stagione di Ahsoka, Rosario Dawson aggiunge:

Ci siamo divertiti così tanto. L’intera troupe ha trovato una scusa per essere sul set quei giorni in cui lui era presente e ha fatto venire le lacrime agli occhi a tutti noi. Amo Hayden, è un uomo meraviglioso e… è stato Anakin, ma Anakin Sith, non abbiamo mai avuto modo di vederlo così come nella serie. So che ha avuto un periodo iniziale molto più difficile, e sentire che è arrivato a questo punto, dove c’è apprezzamento e chiarezza di visione verso il personaggio, è davvero bello.