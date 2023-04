Aisha Tyler, prossimamente sugli schermi con la serie The Last Thing He Told Me accanto a Jennifer Garner, ha svelato che le persone la ricordano ancora per il suo ruolo in Friends a distanza di 20 anni.

L’attrice aveva la parte di Charlie Wheeler, che ha una storia d’amore con Ross (David Schwimmer), unico personaggio nero ricorrente nello show.

Aisha, intervistata da Entertainment Tonight, ha spiegato:

Ancora oggi le persone vengono da me e dicono ‘Charlie, Charlie’, o semplicemente ‘Ragazza nera di Friends’.

La serie co-creata da Marta Kauffman è stata accusata per anni per la mancanza di diversità all’interno del cast. La sceneggiatrice e produttrice aveva recentemente sottolineato che aveva considerato le critiche rivolte allo show “difficili e frustranti”, ma gli eventi del 2020, tra cui la morte di George Floyd, le hanno fatto cambiare idea.

Tyler ha ricordato che il cast è stato incredibilmente gentile e l’aveva accolta a braccia aperte. Aisha ha spiegato:

Siamo usciti e tutti dovevano fare un inchino al pubblico alla fine dello show. Mentre eravamo nel dietro le quinte, Matthew Perry si è avvicinato e mi ha detto: ‘Preparati perché la tua vita cambierà’. Ed è stata una cosa davvero dolce e gentile da dire a qualcuno che era semplicemente terrorizzato e stava cercando di non farsi la pipì addosso dalla paura… Le mie ginocchia stavano tremando. Ero sconvolta dal fatto che non si potessero sentire i miei denti che sbattevano mentre ero sul set.

Aisha ha ribadito che alle volte non si sa se il lavoro che si sta per fare avrà delle conseguenze sulla propria vita e carriera:

Non sai nemmeno se sarà buono. Sei semplicemente lì a fare del tuo meglio. Ma sapevo, quando ho ottenuto la parte in Friends, che era una cosa importante.

Fonte: Entertainment Tonight