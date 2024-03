Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, è morto lo scorso 1 marzo a 68 anni a causa di una forma acuta di ematoma subdurale, emorragia che colpisce le meningi.

Ne ha dato notizia tramite un comunicato Bird Studio, studio d’animazione fondato dallo stesso Toriyama. Il funerale si è svolto in forma strettamente privata, e la famiglia inoltre comunica che non accetterà regali, offerte, fiori o visite alla tomba di Toriyama e chiede ai fan di tutto il mondo di rispettare questo momento di estremo dolore. Di seguito potete leggere il comunicato in lingua inglese:

Akira Toriyama non era solo l’autore di Dragon Ball, tra le sue opere più famose anche Dottor Slump & Arale, oltre alla collaborazione più che ventennale con Square Enix per il character design di Dragon Quest e per Chrono Trigger. Quest’anno è previsto inoltre il debutto di Sandland, altra opera del maestro, sia sotto-forma di anime che di videogioco.

Per quanto riguarda Dragon Ball invece, la messa in onda della nuova serie è prevista per l’autunno 2024, e Masako Nozawa tornerà nuovamente a doppiare Son Goku. Prosegue anche, fino a ulteriore comunicazione, la pubblicazione di Dragon Ball Super, che il maestro Toriyama supervisionava in collaborazione con il disegnatore Toyotaro.

Fonte: Twitter