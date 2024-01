Durante l’evento Dragon Ball Games Battle Hour, che si è tenuto nella giornata di ieri Toei Animation ha mostrato un nuovo trailer per Dragon Ball Daima dedicato a Son Goku.

La messa in onda della nuova serie di Dragon Ball è prevista per l’autunno 2024, e Masako Nozawa tornerà nuovamente a doppiare Son Goku anche in questa serie.

Yoshitaka Yashima (direttore dell’animazione di Dragon Ball Super, serie Digimon) e Aya Komaki (One Piece , episode director Marie & Gali) si occuperanno della regia, mentre Katsuyoshi Nakatsuru (Dragon Ball Z, Digimon) adatterà il character design di Akira Toriyama per la parte animata, Yuuko Kakihara (Digimon Adventure tri. films, 2022 Urusei Yatsura, Cells at Work!) invece supervisionerà e scriverà la sceneggiatura della serie. Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball è accreditato come autore della nuova storia e del design dei personaggi.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: YouTube