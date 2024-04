Nel corso di un’intervista con Entertainment Weekly per la promozione del nuovo film di Guy Ritchie, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, Alan Ritchson è tornato a parlare di Reacher e l’ha messo a confronto con James Bond.

“È buffo perché credo che Reacher sia un po’ il James Bond americano” ha spiegato. “Non mi sono mai divertito così tanto a interpretare un ruolo. Adoro quei thriller d’azione colossali, sopra le righe, quei film di spionaggio che sono brillanti e sempre un passo davanti agli spettatori“.

Ha poi aggiunto:

Personalmente, però, e so che la gente mi odierà per questo, credo che Bond sia diventato un po’ misogino e prevedibile oramai. Bond gioca a scacchi 4D, è un passo avanti a noi e salva il mondo. Reacher è la versione americana, e trovo sia bello renderlo meno volutamente fico. Non ci importa del suo fascino, ed è bello una volta tanto avere personaggi che sanno stare al gioco. Generalmente sanno di essere spiritosi, di essere brillanti, fichi, capaci, invincibili… ma questo riduce l’impatto delle storie e il fattore di rischio. Abbiamo visto tanti film così, oramai come spettatori siamo troppo esperti per godere di cose simili.

Reacher è disponibile su Prime Video. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.