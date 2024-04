Amazon sembra intenzionata a far proseguire a lungo la serie Reacher con star Alan Ritchson: Jennifer Salke, a capo dello studio, ha infatti spiegato che il progetto tratto dai romanzi di Lee Child è a lungo termine e, almeno per ora, non si sta pensando alla fine.

Le riprese della terza stagione, tratta dal romanzo La vittima designata, sono attualmente in corso, ma il progetto targato Prime Video sembra destinato a ottenere il rinnovo. I nuovi episodi mostreranno il protagonista impegnato in una missione sotto copertura per recuperare delle informazioni su un nemico legato al suo passato.

Salke, parlando di Ritchson, ha spiegato:

Ha dei film in lavorazione con noi, idee per delle serie. Non si tratta del volume dei progetti, ma di scegliere alcune cose realmente speciali. Collaboreremo con Alan fino a quando interpreterà Jack Reacher. Non c’è nessuna fine in vista per quel progetto, c’è la speranza che prosegui per molto, molto tempo.

Il protagonista dello show ha confermato la sua intenzione di continuare a interpretare il personaggio il più a lungo possibile:

Devo al pubblico la possibilità di esplorare il maggior numero di romanzi fino a quando il mio corpo mi permetterà di farlo, e lo devo alle persone che mi hanno dato una possibilità quando ero un rischio enorme per loro. Mi hanno dato una carriera vera.

Che ne pensate dei progetti per la serie? Siete felici che non si stia già pensando alla fine della serie Reacher?

Fonte: The Hollywood Reporter

Le serie imperdibili