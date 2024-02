Nel cast della stagione 3 di Reacher ci saranno anche Anthony Michael Hall (Bosch: Legacy) e Sonya Cassidy (The Man Who Fell To Earth).

I nuovi episodi saranno tratti dal romanzo La vittima designata (Persuader) e mostrerà il protagonista compiere una missione sotto copertura per recuperare un informatore alle prese con un nemico legato al suo passato.

Hall avrà il ruolo di Zachary Beck, un uomo di successo che è vedovo e padre single di un figlio di 20 anni, Richard. Zachary è proprietario di una società che importa tappeti che Reacher e i suoi alleati pensano che offre la copertura per un’operazione criminale.

Cassidy sarà invece Sarah Duffy, un’agente della DEA estremamente intelligente che viene da Boston e ha un senso dell’umorismo tagliente e sarcastico.

Le riprese dei nuovi episodi sono in corso a Toronto.

La serie è scritta da Nick Santora, impegnato anche come showrunner e produttore insieme a Child.

Il protagonista Alan Ritchson farà parte del team di produttori a partire dalla terza stagione.

Che ne pensate dell’arrivo di Anthony Michael Hall e Sonya Cassidy nel cast della stagione 3 di Reacher?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili