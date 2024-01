C’è un momento nella seconda stagione di Reacher in cui Shane Langson, interpretato da Robert Patrick, ammette che non glie ne frega “un caz*o di chi sia Sarah Connor”.

Visto che Patrick ha interpretato il T-1000 di Terminator 2, i fan hanno pensato che fosse un riferimento voluto, ma in realtà il creatore della serie Nick Santora ha svelato che si è trattato di una coincidenza.

“Mi stai facendo una domanda a cui non voglio rispondere… perché tutti ci hanno lodato per averla inserita” ha ribattuto Santora durante un’itervista con TVLine. Ha così spiegato che in realtà il ruolo doveva essere interpretato da Rory Cochrane e la battuta era già presente nella sceneggiatura, perciò non si trattava di un riferimento voluto.

Ha poi aggiunto:

Ho davvero pensato, in tutta onestà, alla possibilità di tagliarla. Visto che si trattava di una telefonata, avrei potuto fargli dire un’altra battuta senza problemi, ma poi ho pensato che ai fan sarebbe piaciuto. Parliamo di una saga così iconica e Robert Patrick è altrettanto iconico, perciò mi sono detto che potevamo divertirci un po’.

