Alan Ritchson, star della serie Reacher, ha rivelato di aver smesso di lavorare come modello dopo essere stato vittima di molestie sessuali.

L’attore, intervistato da The Hollywood Reporter, ha ricordato che era stato scelto per un lavoro con un fotografo davvero famoso ed erano previsti degli scatti in cui sarebbe apparso nudo. Il fotografo gli avrebbe offerto una campagna molto redditizia legata a una rivista e una linea di abbigliamento. Alan ha però raccontato:

Il suo agente, infatti, non era affatto sorpreso da quanto accaduto:

Ritchson sostiene inoltre che tra i modelli ci sia quasi un “traffico sessuale legalizzato” e sottolineato, che le sue caratteristiche fisiche gli hanno permesso di allontanarsi da situazioni pericolose. L’attore ha tuttavia ribadito che le donne e altri giovani non possono difendersi:

Il settore non ha regole ed è un segreto molto conosciuto che se sei assunto per un lavoro vieni in pratica passato a un fotografo. Non mi bastano due mani per contare il numero di volte e situazioni in cui sono stato messo in ambienti orribili in cui l’obiettivo era l’abuso sessuale e l’esca era l’assegno che stavi cercando disperatamente di ottenere per sopravvivere. Avveniva molto spesso.